إيطاليا تعلن استئناف تمويل وكالة "الأونروا"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، أنّ روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن روما ستعاود تمويل وكالة الغوث.

وقال تاياني: "أبلغتُ السيد مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني، بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص 5 ملايين منها لوكالة أونروا".

وأكد أن إيطاليا قررت معاودة تمويل مشاريع محددة تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الجديد سيخصص لدعم مبادرة "الغذاء من أجل غزة" التي أطلقتها إيطاليا، بالتعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ويُشار إلى أن عددًا من الدول أعلنت استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي يناير الماضي، زعم الاحتلال "الإسرائيلي" أن 12 موظفًا من الأونروا شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، الأمر الذي دفع عددًا من الدول لإيقاف تمويل الوكالة الأممية.

ومن جهتها، شكلت "الأونروا" لجنة تحقيق وطالبت الاحتلال بتقديم أدلة تثبت صحة مزاعمها حول مشاركة موظفي الوكالة في الهجوم.

ولم يقدّم الاحتلال أي دليل واضح أو وثيقة تثبت ادّعاءاته، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى استئناف هذا التمويل.

ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن "إسرائيل" لم تقدم دليلًا على الاتهامات المزعومة.