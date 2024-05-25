انهيار جزء من الرّصيف العائم في غزة.. وهذه أبرز تفاصيل الحدث

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، عن انهيار جزء من الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية قبالة سواحل قطاع غزة بحجة إدخال المساعدات الإنسانية.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري من شاطئ غزة إلى أسدود.

وادّعت القناة 12العبرية، أن انجراف الجزء عن الرصيف العائم يرجع إلى الأمواج القوية.

وأردفت القناة في مزاعمها، أنه جرى "إنقاذ جزء من الرصيف الأميركي قبالة سواحل غزة بعد أن جرفته المياه إلى سواحل أسدود".

وزعمت أن "البحرية الإسرائيلية تساعد في ربط الجزء الذي انفصل من الرصيف البحري لإعادته".

تأتي تلك الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على التقارير المُسربة والمنسوبة إلى "البنتاغون" عن وجود "كابوس لوجستي" يحول دون تمكن الرصيف الأمريكي من "إغراق القطاع بالمساعدات" والتوزيع العادل بين المواطنين.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن البنتاغون واجهت واقعًا مختلفًا كليًا في قطاع غزة جراء الصعوبات التي تعترض عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، بعد توقعها وصول ل شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر الرصيف العائم هذا الأسبوع، إلا أنه لم يصل سوى القليل.

وفي تقارير سابقة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية‘ إنها تتوقع تدفقًا مستمرًا من المساعدات الغذائية الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم بعد تشغيله مباشرة، لكن لم يصل سوى القليل من هذه المواد إلى الداخل الفلسطيني المحاصر.

واعتبرت الصحيفة أن مشروع الميناء العائم على شاطئ غزة سيواجه العديد من المشكلات، لعل أهمها أن سياسة البيت الأبيض لا تسمح للقوات الأمريكية بالوجود على أرض غزة؛ ولذا فإن البنتاغون لديه القدرة على بدء المهمة لكنه لا يستطيع إنهاءها، وهو الوضع الذي شبهه أحد المحللين العسكريين بامتلاك محرك سيارة من دون عجلات.

وقالت الصحيفة إن مشروع الرصيف يكافح من أجل المضي قدمًا، لكنه يصطدم بالوضع الأمني السيّئ في غزة.