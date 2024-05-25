في الذّكرى الـ 24 لتحرير جنوب لبنان.. هكذا هنّأت لجان المقاومة الشّعب اللّبناني وحزب الله

غزة - فلسطين أون لاين

هنّأت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت، الشعب اللبناني والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وكافة قادة و مقاتلي ومجاهدي حزب الله بمناسبة ذكرى تحرير الجنوب اللبناني وهروب العدو الصهيوني منه في العام 2000.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحافي، "في ظلال قوافل الشهداء التي تقدمها المقاومة الإسلامية في حزب الله على طريق القدس، تطل علينا هذه المناسبة العظيمة التي شكلت محطة مفصلية وهامة في تاريخ الأمة والهاماً ودافعاً أساسياً لشعبنا ومقاومته على المضي قدماً في مقاومة العدو الصهيوني".

وأكدت أن هروب العدو الصهيوني من الجنوب اللبناني وما تلاه من هروب مذل من قطاع غزة عام 2005 ما هي إلا مقدمات وإشارات ربانية بقرب زوال هذا الكيان المجرم من الوجود، مشيرةً إلى أن ما يجري الآن في معركة طوفان الأقصى والثّورة العالمية لأحرار العالم لنبذ الكيان وقادته النازيين وملاحقتهم ومقاطعتهم ومحاسبتهم على كافة الأصعدة إلا دليل واضح على ذلك.

وشددت لجان المقاومة على استمرار شعبنا بمقاومته وصموده الملحمي بدعم ومساندة من كافة جبهات المساندة لكافة قوى محور المقاومة وفي مقدمتها المقاومة الإسلامية في حزب الله حتى تحقيق النصر الإلهي على هذا العدو النازي وداعميه من الإدارة الامريكية التي تمثل رأس الشر والإرهاب في العالم.

ودعت كافة أبناء الأمة وكل الأحرار في العالم الى تصعيد فعاليات التضامن والإسناد لشعبنا ومقاومته رفضاً لجرائم الإبادة والقتل والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الإجرام والإرهاب الصهيوني بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة وفي كل ارضنا الفلسطينية المباركة.