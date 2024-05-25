مستوطنون يسرقون محصولًا زراعيًا من أراضي جنوب شرق بيت لحم

غزة - فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطنون، صباح اليوم السبت، على مجموعة من مزارعي القمح في برية قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، إن "مجموعة من المستوطنين، هاجموا مزارعين أثناء حصدهم للقمح، واستولوا على كميات كبيرة من المحصول، في أراضي "واد الأبيض"، وابو زعرور " وفاتح صدره" في برية تقوع".

وأشار كوازبة إلى أن الأراضي تعود لكل من: جمال طروه، ورائد محمود كوازبة، واحمد كمال طروه، وجميل عبد الرحيم شلالدة.

وأوضح أن المستوطنين صعّدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرية المنية تتمثل بسرقة المحاصيل الزراعية، والاعتداء على رعاة الأغنام ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.

ووفقًا لإحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداءً، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.