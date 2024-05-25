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بالفيديو والصور اعتداءات متواصلة.. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

25 مايو 2024 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، حملة اقتحامات ومُداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها سلسلة اعتقالات ممنهجة للمواطنين.

في الخليل، داهمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة واد الحصين بمدينة الخليل.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مركبة فلسطينية بالقرب من مفرق عبده جنوب مدينة دورا جنوب غربي محافظة الخليل.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها، واعتقلت عددًا من المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في حي الجعيدي، واعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: فيصل داود (60 عامًا)، إياد داود (56 عامًا)، غازي داود (66 عامًا) وهم أعمام الشاب المطارد طارق داود، بالإضافة لوالده زياد داود ونجله خالد.

وعمدت قوات الاحتلال إلى الاصطدام بمركبة أحد المواطنين وتخريبها خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

في نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال المُقتحمة لبلدة برقة شمال غرب المدينة، أطلق خلالها الشبان عبوات محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في المناطق الشمالية والشرقية لمدينة نابلس من بينهم،  قرية سالم شرقي المدينة، وقريتي بزاريا وبرقا شمال غرب نابلس.

في طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في ضاحية شويكة شمال المدينة، واعتقلت إبراهيم فياض، كما اعتقلت الشاب مصطفى زيدان بعد مداهمة منزله في قرية رامين شرق طولكرم.

 

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