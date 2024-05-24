جرائم الاحتلال متواصلة.. حصيلة شهداء حرب الإبادة بغزّة تقترب من الـ 36 ألفًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 57 شهيدًا وشهيدة، و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و857 شهيدًا وشهيدة، كما أن عدد الإصابات وصل إلى 80 ألفًا و293 مصابًا ومصابة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".