استطلاع يظهر: معظم الإسرائيليين يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب

غزة/ فلسطين أون لاين

أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجامعة رايخمان استطلاعًا للرأي شمل عيّنة مكونة من 810 إسرائيليين، حول مدى رؤية المجتمع الإسرائيلي باختلاف توجهاته القومية، لأداء جيش الاحتلال في حربه على غزة.

وأظهر الاستطلاع، أن 37% من مصوتي اليمين "الإسرائيلي" يعتقدون بأن "حماس" انتصرت، مقابل 16% يعتقدون بأن "إسرائيل" هي التي انتصرت.

وفي حين قال 40% من مصوتي الوسط واليسار في "إسرائيل" أنهم يعتقدون بأن "حماس" انتصرت، قال 4% فقط بأن "إسرائيل" انتصرت.

كما أظهر الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون بأن الولايات المتحدة باتت أقل أمنًا للسفر إليها.