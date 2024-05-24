استطلاع يظهر: معظم الإسرائيليين يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب

أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجامعة رايخمان استطلاعًا للرأي شمل عيّنة مكونة من 810 إسرائيليين، حول مدى رؤية المجتمع الإسرائيلي باختلاف توجهاته القومية، لأداء جيش الاحتلال في حربه على غزة.
وأظهر الاستطلاع، أن 37% من مصوتي اليمين "الإسرائيلي" يعتقدون بأن "حماس" انتصرت، مقابل 16% يعتقدون بأن "إسرائيل" هي التي انتصرت.
وفي حين قال 40% من مصوتي الوسط واليسار في "إسرائيل" أنهم يعتقدون بأن "حماس" انتصرت، قال 4% فقط بأن "إسرائيل" انتصرت.
كما أظهر الاستطلاع أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون بأن الولايات المتحدة باتت أقل أمنًا للسفر إليها.
استطلاع يديعوت أحرونوت وجامعة رايخمان:— أحمد دراوشة (@AhDarawsha) May 24, 2024
- معظم الإسرائيليين يعتقدون أن حركة حماس انتصرت في الحرب حتى الآن
- ٣٧٪ من مصوتي اليمين الإسرائيلي يعتقدون أن حماس انتصرت مقابل ١٦٪ يعتقدون أن إسرائيل انتصرت
- ٤٠٪ من مصوتي المركز واليسار في إسرائيل يعتقدون أن حماس انتصرت مقابل ٤٪ يعتقدون…