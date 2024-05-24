فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسطي: قرار العدل الدولية دلالة على أن "إسرائيل" مستمرة بجريمة الإبادة

"كابوس لوجستي" يعيق تدفق المساعدات عبر "رصيف غزة العائم".. صحيفة تكشف !

القسام تنشر رسالة جديدة: هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟

حماس ترحّب بقرار "العدل الدولية".. ونتنياهو يعقد جلسة طارئة للرد على المحكمة

على قَارِعة الطرِيق.. النُّزوح والسَّرطان " ينْهشَان " المسن زهير البيبة

محكمة "العدل الدولية" تأمر "إسرائيل" بوقف هجومها على رفح فورًا

أحدث الإحصائيات.. (45,800) شهيد ومفقود بغزة منذ بدء حرب الإبادة

في يومها الـ 231.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

قراءة قانونية في طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية.. هل تتم محاسبة "إسرائيل"؟!

القسّام تواصل استهداف جنود الاحتلال وتدمير آلياتهم بمحاور التّوغل في غزة

أحدث الإحصائيات.. (45,800) شهيد ومفقود بغزة منذ بدء حرب الإبادة

24 مايو 2024 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
...
في أحدث الإحصائيات.. (45,800) شهيدًا ومفقودًا بغزة منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية"
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي  تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

◻️ (230) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,191) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (45,800) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (35,800) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (15,239) شهيداً من الأطفال. 
◻️ (31) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (10,093) شهيدة من النساء.
◻️ (493) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (69) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (147) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (80,200) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (71%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (189) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (108) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (313) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (604) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (200) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (87,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (297,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (77,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (33) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (55) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (130) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

#غزة #الاحتلال #رفح #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة