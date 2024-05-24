أحدث الإحصائيات.. (45,800) شهيدًا ومفقودًا بغزة منذ بدء حرب الإبادة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
◻️ (230) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,191) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (45,800) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (35,800) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (15,239) شهيداً من الأطفال.
◻️ (31) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (10,093) شهيدة من النساء.
◻️ (493) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (69) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (147) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (80,200) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (71%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (189) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (108) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (313) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (604) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (200) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (87,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (297,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (77,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (33) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (55) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (130) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.