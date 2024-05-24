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محدث من مسافة الصفر.. القسام تنشر تفاصيل "كمائن نوعيّة" بمحاور التّوغل في غزة ورفح

24 مايو 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 231 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف دباباتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، أنها نفذت كميناً محكماً بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في بلاغ عسكري مقتضب، أن الكمين شمل استهداف دبابتين من طراز "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوة "شواظ" من المسافة صفر.

كما وأعلنت الكتائب، في بيانٍ منفصل، قنص اثنين من جنود الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، في بلاغات عسكرية عبر منصة "تليغرام"، أنها استهدفت دبابتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، وفجرت دبابة من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في حي القصاصيب بمعسكر جباليا، واستهدفت دبابة رابعة من النوع ذاته بعبوة "شواظ" شمالي المعسكر.

وتمكن مقاتلو القسام من قنص جندي داخل أحد المنازل شمال معسكر جباليا.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ منفصل، إن مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية خاصة إلى عين نفق، والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا.

كما استهدفت كتائب القسام 3 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

كما تمكّن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بعبوة شواظ دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها استهدفت دبابتي ميركافا 4 صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 في شارع العجارمة بمعسكر جباليا.

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محاور التوغل بغزة

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