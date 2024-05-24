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محدث "قنْص جنود وتفجير أنفاق مفخخة".. القسّام تواصل استهداف جنود الاحتلال وتدمير آلياتهم بمحاور التّوغل في غزة

24 مايو 2024 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 231 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف دباباتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إن "مجاهديها فجروا دبابةً صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في حي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وأعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

كما تمكّن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بعبوة شواظ دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها استهدفت دبابتي ميركافا 4 صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 في شارع العجارمة بمعسكر جباليا.

واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" في منطقة تبة زارع شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محاور التوغل بغزة

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