القسّام تواصل استهداف جنود الاحتلال وتدمير آلياتهم بمحاور التّوغل في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 231 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف دباباتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الجمعة، إن "مجاهديها فجروا دبابةً صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة “شواظ” في حي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها استهدفت دبابتي ميركافا 4 صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 في شارع العجارمة بمعسكر جباليا.