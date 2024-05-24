تحقيق "إسرائيلي" يكشف عن "ثورة غضب" بين جنود الاحتياط بغزة.. بعضهم هربوا وآخرون يعانون مشاكل نفسية

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة "كالكاليست" العبرية، أمس الخميس، تحقيقًا صحفيًا يكشف تذمرًا حادًا بين جنود الاحتياط في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جرّاء طول مدة الخدمة العسكرية، وحدوث "تفرقة وتمييز" بين الجنود.

وقال جنود الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة لليوم الـ 230 تواليًا، إن حكومتهم لم تعاملهم بشكل إنساني، وأجبرتهم على العمل طوال مدة الحرب بشكل متواصل ولساعات طويلة، بالإضافة إلى التمييز بين الجنود في تحمل الأعباء.

وقال أحد الجنود، "لقد استُنزفنا بشكل كامل، في حين يبقى بعض الجنود في خدمة الاحتياط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يحصل آخرون على خدمة أكثر راحةً ورواتب مجزية في أعمال مدنية".

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن أحد ضباط الاحتياط بسلاح المدرعات انفجر غاضبًا، "أواجه الآن مشكلة في العودة إلى العمل، لقد نسيت الأشخاص الذين أعمل معهم".

وأضاف، "الأمر يزداد سوءاً، كثير من الجنود يريدون العودة إلى حياتهم".

وأكد أن عددًا من الجنود قرروا عدم العودة إلى القتال أو إلى خدمة الاحتياط مهما كلفهم من ثمن.

واعترف جندي احتياط آخر، من أن طول مدة الخدمة تسبب بمشكلات شخصية ونفسية لكثير من جنود الاحتياط، وهذا ما دفع عددًا من الجنود إلى الهرب، واصفًا ما يعانيه بـ"الاستنزاف الجنوني".

وكشف الجندي أن الفرقة التي يخدم فيها لم تعد مؤهلة لأداء مهمتها بسبب الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له.

وأضاف، "بعض الجنود لديهم مشكلات مع زوجاتهم بسبب طول غيابهم وبعدهم عن المنزل والعائلة، وعدد منهم قرر الانفصال".

لم يتوقف الأمر عند مشاكل شخصية يعاني منها جنود الاحتياط جرّاء طول مدة الخدمة وإجبارهم على مواصلة الحرب تحت الضغط العسكري، بل انعكس ذلك الأمر بشكل سلبي على الاقتصاد "الإسرائيلي"، وبناءً على تقارير وزارة المالية.

وأكدت صحيفة "كالكاليست" أن تكلفة أيام الاحتياط في الحرب بنحو 20 مليار شيكل (5.44 مليارات دولار)، لكن التكلفة ارتفعت بعد 7 أشهر إلى 30 مليار شيكل (8.17 مليار دولار)، ولا تزال الحرب مستمرة.

وأضافت: "في محاولة لمواجهة هذه التبعات الاقتصادية والنفسية، يعتزم الجيش "الإسرائيلي" نقل بعض المهمات من القوات الاحتياطية إلى النظامية، ويتردد أيضاً أن الجيش يعتزم تقليص استخدام الأمر 8 (تجنيد فوري لجنود الاحتياط) لصالح أوامر الاحتياط المعتادة".

ويُقدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أنه تم في بداية الحرب تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب.