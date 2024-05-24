"هكذا انفجرت الطائرة".. الكشف عن النّتائج الأولية للتحقيق في وفاة الرئيس الإيراني ورفاقه

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت لجنة التحقيق المخصصة في حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن نتائج التحقيق الأولية التي بدأتها بعد أن عثرت طواقم الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس الراحل ورفاقه.

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن النتائج الأولية تشير إلى عدم وجود أي آثار للرصاص أو ما يشبهها على الأجزاء المتبقية من المروحية، مشيرةً إلى أن الطائرة احترقت بعد اصطدامها بمرتفع.

وأكدت أن لجنة التحقيق أوضحت في تقريرها الأولي أنها لم ترصد أي شيء مثير للشكوك والريبة.

وشارت إلى أن المروحية لم تخرج عن مسارها المحدد، واحترقت بعد اصطدامها بمرتفع، لافتةً إلى أنه كان هناك اتصال مع المروحيتين اللتين كانتا ضمن قافلة الرئيس.

وأوردت اللجنة في تحقيقها أنه تم تجميع جميع الوثائق والمعطيات حول الحادث من أجل تعميق البحث والتحقيق والوقوف على جميع الملابسات.

ويوم الإثنين، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين إثر سقوط مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وكانت مراسم التشييع قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي من مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ثم لاحقا بمدينة قم.

وانطلقت المواكب من جامعة طهران إلى ساحة انقلاب الشاسعة وسط المدينة، ومن العاصمة، انتقلت الجثامين إلى محافظة خراسان الجنوبية قبل نقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي شمال شرق البلاد، حيث وارى الثرى أمس الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا.

