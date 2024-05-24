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بالفيديو "وسط تحذيرات من كارثة وشيكة".. انقطاع التّيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى بعد نفاد الوقود

24 مايو 2024 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى، عن انقطاع التيار الكهربائي عن كافة الأقسام بعد توقف المولدات جرّاء نفاد الوقود خلال الساعات الماضية.

وحذرت المستشفى في بيان لها،  من كارثة صحية وشيكة حال عدم توريد الوقود للمستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت أن عدم توريد الوقود يأتي في إطار الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلاً من أجل وقف عمل المستشفيات بالكامل في قطاع غزة.

وأعربت إدارة المستشفى عن استغرابها من المماطلة في توريد الوقود رغم تواصلها المستمر مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن المستشفى يحتاج يومياً أكثر من 4,000 لتر من الوقود لتقديم الرعاية الطبية لـ 1,200 مريض وجريح، بينهم 600 مريض بالفشل الكلوي.

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتوريد 50,000 لتر من الوقود خلال الساعات القادمة لتجنب كارثة صحية قبل وقوع الكارثة الصحية بحق مئات المرضى والجرحى.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة عن خروج مستشفيات شمال غزة بالكامل عن العمل نتيجة اقتحام قوات الاحتلال و حصارها، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية أمام الجرحى والمرضى الذين يفتقدون الرعاية الطبية بشكل كامل.

كما خرج المستشفى الرئيسي في رفح عن الخدمة، فيما تقترب باقي المنظومة الصحية من الانهيار الكامل جرّاء نفاد المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

 

#الحرب على غزة #مستشفى شهداء الأقصى #طوفان الأقصى

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