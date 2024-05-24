في يومها الـ 231.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 231 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُرتكبًا آلاف المجازر ضدّ العائلات، ومخلفًا عشرات الآلاف من الضّحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين، ناهيك عن ارتكابه حرب التجويع سلاحًا فتّاكًا أودى بحياة العشرات من المواطنين، جرّاء حصار الاحتلال لشمال القطاع ومنعه دخول المساعدات الإنسانية والطبية، الأمر الذي يهدد حياة أكثر من700 ألف مواطن صامد.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 35800 شهيد وأُصيب أكثر من80011 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة منذ الساعات الأولى لليوم الجمعة، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق بغزة، مخلفًا شهداء وجرحى.

في رفح، أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه على عدة مناطق متفرقة شرق رفح.

وفجر اليوم، أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه بشكل مكثف وسط وجنوبي مدينة رفح.

في خان يونس، حلّقت طائرات كواد كابتر في محيط المستشفى الأوروبي شرق خانيونس بشكل مكثف.

في المحافظة الوسطى، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب شاطئ بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية لدير البلح وسط القطاع.

وأعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، توقف المحول الوحيد وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى.

في شمال قطاع غزة، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما اندلع حريق ضخم جرّاء قصف الاحتلال المتواصل على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" نيرانها اتجاه مخيم جباليا شمالي القطاع.

في مدينة غزة، ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الأيوبي" بمنطقة الشعبية في مدينة غزة.

وأطلقت آليات وطائرات الاحتلال المسيرة النار تجاه منطقة مسجد علي وشارع 8 جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو اللبن" مقابل صيدلية الأسرة في شارع النفق شمالي مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" قذائفها على ساحل مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون بمدينة غزة.