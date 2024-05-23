نادي الأسير يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الأسيرة المُصابة وفاء جرار

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقلة وفاء جرار (49 عامًا) من جنين، ما تزال في العناية المكثفة في مستشفى (العفولة) الإسرائيلي، وهي منوّمة تحت تأثير التخدير، بعد أن خضعت يوم أمس لعملية جراحية في إحدى قدميها؛ وبحسب الأطباء فإنّ وضعها مستقر حتى الآن.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ صورة CT أجريت لها اليوم، وتبين أنها تعاني من عدة إصابات في جسدها منها إصابة في العمود الفقري.

يذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أقدمت على اعتقال جرار من جنين، بعد اقتحام منزلها خلال العملية العسكرية التي نفّذها الاحتلال في جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين، والذي أعلن عن إصابتها لاحقًا.

وكانت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان سابق قد حمّلتا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة جرار، زوجة الأسير عبد الجبار جرار (54 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريًا منذ شباط 2024.

وتؤكد الهيئة والنادي مجددًا على أنّ عملية اعتقال جرار، ما هي إلا جريمة جديدة، تأتي في إطار جرائم الاحتلال المستمرة، والمتصاعدة بشكل غير مسبوق من حيث كثافتها منذ حرب الإبادة المتواصلة بحقّ شعبنا في غزة والعدوان الشامل على شعبنا، وبما في ذلك حملات الاعتقال الممنهجة التي طالت كافة الفئات، ومنها الأطفال والنساء، وكبار السن، والتي رافقها عمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بكثافتها.

من الجدير ذكره أن عدد حالات الاعتقال من الضّفة بما فيها القدس، بلغت بعد السابع من أكتوبر ما لايقل عن (8840)، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقًا.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار الجاري أكثر من 9300، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن معطيات شاملة وواضحة بشأنهم.