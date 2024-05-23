وزارة الداخلية: استشهاد مساعد قائد الأمن الوطني بغزة في عملية اغتيال إسرائيلية

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد اللواء ضياء الدين الشرفا، اليوم الخميس، مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم وسط مدينة غزة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الاحتلال استهدف اللواء ضياء الدين الشرفا أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم.

فيما أصيب أربعة ضباط آخرين برفقته، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان.

وفي وقت سابق، اعتبرت وزارة الداخلية بغزة، أن استهداف إسرائيل لعناصر الشرطة بشكل متكررة في محافظات غزة يهدف "لإشاعة الفوضى بين المواطنين".

وقالت الوزارة، إن "هذه الجريمة الجديدة استمرار لضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية".

وأكدت أن "استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره بحق أبناء شعبنا ومن بينهم استهداف عناصر جهاز الشرطة يمثل تحدياً للمجتمع الدولي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.