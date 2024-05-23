"يعتقد بأنهم أصبحوا أشلاء".. القسام تبث مشاهد استهداف قوة إسرائيلية خاصة بـ"كمين مسبق"

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 230 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التوغل بقطاع غزة.

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد من استهداف مجاهديها لقوة إسرائيلية خاصة بعد استدراجها لكمين مسبق.

وذكرت كتائب القسام أن مجاهديها أوقعوا القوة الصهيونية، إلى جانب قوة النجدة التي جاءت لإنقاذها بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام اليوم، الخميس، أنها تمكّنت من استهداف 3 دبابات من نوع "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أكدت كتائب القسام أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف الهاون.