"بقذائف الهاون والياسين".. كتائب القسام تواصل دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياته بمحاور التّوغل في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 230 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام اليوم، الخميس، أنها تمكّنت من استهداف 3 دبابات من نوع "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أكدت كتائب القسام أن مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوبي مدينة رفح بقذائف الهاون.