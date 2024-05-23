مصدر مصري ينفي اتهامات "CNN" بإفشال القاهرة محادثات التهدئة بغزة.. من أصدر الادّعاءات؟

غزة - فلسطين أون لاين

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، ما ورد في تقرير شبكة "CNN" الأمريكية، بأن المخابرات المصرية تلاعبت باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى فشل جهود التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن هذه محاولات من بعض الأطراف لتعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، ضياء رشوان، إن الادعاء بأن مصر غيرت مسودة الاتفاق ينافي الواقع لوجود رئيس CIA في عملية التفاوض.

وقال رشوان في تصريح لقناة الجزيرة، "قمنا بالرد على ما نشرته CNN من اتهام لمصر ولا يصح أن تنسب المحطة ما نشرته لمصادر مجهولة".

وأوضح أن محاولات التشكيك والإساءة لمصر ستؤدي لتعقيد الموقف في غزة وتدفع مصر للانسحاب من الوساطة.

وحمّل رشوان، "إسرائيل" مسؤولية فشل المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة وتبادل للأسرى.

وأكد أن التهرب "الإسرائيلي" وصل بهذه المفاوضات إلى مرحلة خطرة، مشيرًا إلى أن أن التشكيك الإسرائيلي في الوساطة المصرية القطرية يعتبر جزءًا من هذا التهرب الذي يهدف لتحقيق مصالح سياسية خاصة.

وشدد على أن المواقف المصرية القطرية ليست محايدة، وإنما تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمصلحة القومية والعربية والفلسطينية والأمن القومي المصري.

واتهم رشوان "إسرائيل" بالمسؤولية عن الوصول بهذه المفاوضات إلى طريق مسدود، قائلًا "إن من أودى بهذه المفاوضات هو من يشن هجومًا اليوم على مدينة رفح".

وجدد رشوان نفيه حول حديث تل أبيب عن تغيير القاهرة في مسودة المقترح الأخير، مؤكدًا أن رئيس المخابرات الأميركية وليام بيرنز والوسطاء القطريين اطلعوا على هذه الوثيقة قبل تقديمها للجانب "الإسرائيلي".

واستنكر الصمت الأميركي إزاء نشر شبكة (سي إن إن) لهذه الأكاذيب واصفًأ إياه بالصمت "غير المفهوم"، ومعتبرًا أنه جزء من صمتها عن عملية رفح التي زعمت رفضها طيلة الأسابيع الماضية.

وأوضح أن عدم الرد على الشبكة الأمريكية يتماشى مع حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن أن ما يحدث في غزة "ليس إبادة جماعية".

ولفت رشوان إلى أن ما يجري حاليًا جزء من حملة واسعة يقودها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو للمساس بالمواقف المصرية والعربية، وتعقيد الأوضاع في المنطقة كلها، مستغلًا الصبر المصري ومحاواتها الحفاظ على السلام.

وأكد أن مصر لن تكون قادرة على الوساطة بين طرفين أحدهما يشكك في مواقفها، مشيرًا إلى أنه في في حال انسحاب بلاده من المفاوضات لا يعني تخليها عن مواقفها الثابتة من هذه القضية.