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حماس: معبر رفح كان وسيبقى معبرًا فلسطينيًا مصريًا

23 مايو 2024 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، أن معبر رفح كان وسيبقى معبراً فلسطينيًا مصريًا.

وقال القانوع في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه لمعبر رفح خلال العملية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن العدوان "الإسرائيلي" على رفح أدّى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات، والبضائع وحرمان الفلسطينيين من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.

وفي السابع من شهر مايو الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه وإغلاقه معبر رفح البري المتاخم للحدود المصرية، في خضم العملية العسكرية التي شرع بها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مانعًا حركة المسافرين الجرحى، ورافضًا إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 230 على التوالي، شن حربًا تدميرية وهمجية على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 35709 شهيد و 79990 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

#الحرب على غزة #معبر رفح البري #طوفان الأقصى

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