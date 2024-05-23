فصائل المقاومة تجتمع مع القائد العام لقوات حرس الثورة في طهران

غزة - فلسطين أون لاين

اجتمعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، مع القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس إسماعيل قآني في العاصمة طهران على هامش مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه " جرى خلال الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية "طوفان الأقصى" ودور جبهة المقاومة".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن المشاركين أكدوا على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كل الفصائل وجبهات المقاومة.

وأمس الأربعاء، وصل وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي القائد إسماعيل هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدد من الشخصيات الإيرانية.

وأوضح هنية، خلال مشاركته في تشييع الرئيس الإيراني، أنه أتى ليقدم العزاء باسم الشعب الفلسطيني وباسم فصائل المقاومة على أرض فلسطين، وباسم غزة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحرير كل الأراضي الفلسطينية ومنها القدس.

ولفت إلى مواقف الرئيس الراحل رئيسي الداعمة لمحور المقاومة، مشددًا على أنّ إيران مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية.

ويوم الإثنين، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين إثر سقوط مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

