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جنرال "إسرائيلي" متقاعد: كفُّوا عن الكذب لقد خسرنا الحرب مع حماس في غزة

23 مايو 2024 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دعا اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال إسحاق بريك، وزير الحرب بجيش الاحتلال يوآف غالانت عن التوقف عن تصريحاته وادّعاءاته حول هزيمة حماس، فالأمر أصبح "فارغًا".

وقال بريك في تصريحات صحفية، لقد أصبح واضحاً لغالانت أن كل تصريحاته عن هزيمة حماس وإبعاد حزب الله عن الحدود فارغة.

وأكد أنه لم يعد من الممكن أن تخفي حكومة نتنياهو عن الجمهور عدم قدرة جيشها على إسقاط حماس.

وفي تصريح سابق، قال بريك، إن بلاده خسرت الحرب مع حركة حماس بقطاع غزة، مؤكدا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية "غير مستعدة لحرب إقليمية واسعة".

وفي مقال بصحيفة "معاريف"، قال بريك: "لا يمكنك الكذب على الكثير من الناس لفترة طويلة".

وتابع أن "ما يجري في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان سينفجر في وجوهنا عاجلاً أم آجلاً، وحينها ستنكشف الحقيقة بكل خفاياها".

وأضاف بريك "كل يوم يقتل جنودنا ويصابون بجروح خطيرة بسبب الفخاخ والمتفجرات عندما يدخلون المنازل المفخخة دون أي تفتيش، ولا يتخذون التدابير المناسبة قبل الدخول".

وأردف " الهجوم البري على قطاع غزة الذي هلل له الجيش "الإسرائيلي"، لم يصمد أمام الاختبار ولم يحقق النتيجة التي كان الجميع يأمل فيها".

#حماس #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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