لجان المقاومة: هروب الاحتلال من جنين يؤكد ان شعبنا أصبح أكثر تصميمًا على تمسّكه بنهج المقاومة

غزة - فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، إن هروب العدو من جنين وفشل عمليته الإجرامية في تحقيق أهدافها والصمود الأسطوري الذي سجله اهالي جنين ومقاومتهم يؤكد ان شعبنا أصبح أكثر تصميمًا على تمسكه بنهج المقاومة.

وأشارت لجان المقاومة في تصريح صحافي إلى أن جرائم الاحتلال في جنين وتصاعدها في غزة تؤكد أن هذا الكيان مجرم تقوده مجموعة من القتلة والسفاحين النازيين ويجب على كل أحرار العالم التوحد من أجل زواله ومحاسبة وملاحقة الدول والرؤساء المتورطين في دعم حرب الإبادة الجماعية وفي مقدمتهم المجرم بايدن وأركان إدارته.

ودعت لجان المقاومة أبناء شعبنا وأمتنا وكل الأحرار في العالم للانتفاض ضد إجرام وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم والأطفال والنساء في قطاع غزة ودعمًا وإسنادًا لشعبنا الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية.

وصباح اليوم، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها في ساعات منتصف الليلة الماضية بعد يومين من العملية العسكرية، التي تخللها عمليات تدمير واسعة لمنازل مخيم جنين والبنية التحتية فيه وفي المدينة، وارتقاء 12 شهيدًا وإصابة آخرين.

