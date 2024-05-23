توثيق: الاحتلال حوّل مخيم جباليا إلى خراب وأخرج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل مخيم جباليا إلى خراب، ومارس نهج الإعدام الجماعي بحق الجرحى والمرضى بإخراج المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي عن العمل.

وأوضح الأورومتوسطي أن الغارات "الإسرائيلية" تتصاعد على مخيم جباليا ومحيطه منذ 13 يومًا، وتتواصل فيه ارتكاب المجازر المروعة ضد السكان المدنيين فيه.

وأشار إلى أن القوات "الإسرائيلية" اقتحمت مستشفى العودة في مخيم جباليا، واحتجزت الكوادر الطبية والمرضى والجرحى وشرعت بالتنكيل بهم، وذلك بعد عدة أيام من إحكام حصارا شاملا على المستشفى.

ولفت الأورومتوسطي إلى انقطاع الاتصال بأفراد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى الذين تبقوا داخل المستشفى وهناك خشية من تكرار جرائم القتل والاعدام والاعتقال التعسفي والحرمان من الماء والطعام والعلاج.

ووثّق فريق الأورومتوسطي شهادات عن استهدافات "إسرائيلية" مستمرة لمباني مستشفى العودة الذي لا يزال يتواجد به 13 مريضًا ومصابًا وكادر طبي يتراوح عدده بين 120-150 شخصًا.

ونوّه الأورومتوسطي إلى أن مستشفى كمال عدوان الواقع بين مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، يتعرض هو الآخر لحصار وإطلاق نار وقصف متكرر من الطائرات والمدفعية "الإسرائيلية"، وتسبب ذلك بإخراجه عن العمل.

وذكر أن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، ولم يعد هناك أي مكان لنقل الشهداء أو الجرحى أو المرضى إليه لتلقي العلاج، بما في ذلك توقف جميع برامج الرعاية الصحية المتعلقة بالأمهات والأطفال.

وأكد الأورومتوسطي أن الجيش "الإسرائيلي" ينفذ عملية تدمير شبه كاملة لمخيم جباليا الذي كان يعد أكثر أماكن العالم اكتظاظًا بالسكان والمنازل، وطال التدمير أكثر من 400 منزل على الأقل.

وشدد على أن ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم ضد المستشفيات والأشخاص المحميين في قطاع غزة تشكل كذلك جرائم حرب مكتملة الأركان، بالإضافة إلى كونها جرائم ضد الإنسانية.