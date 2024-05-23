"معظمهم طلاب مدارس".. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مركبةً في الجنوب اللبناني

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23 مايو 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استهدفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، سيارةً مدنية في محيط بلدة كفر دجال جنوبي لبنان، ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، معظهم من الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى مدارسهم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرةً مسيرة قصفت مركبة على طريق كفردجال - النبطية، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين في حصيلة أولية، وإصابة آخرين.

كما تضررت حافلة نقل طلاب مدارس بعد شن طيران الاحتلال المسيّر غارة في محيط النبطية، ما أدى إلى إصابة الطلاب.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد غاراته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى #شهداء جنوب لبنان

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