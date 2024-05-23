وسط اشتباكات عنيفة.. الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللها مواجهات واسعة وسلسلة اعتقالات ممنهجة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، وحاصرت مخيم العين غربي المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة، أطلق خلالها المقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه آليات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على البنايات المرتفعة والمطلة على مخيم العين، فيما اقتحمت المخيم وشرعت بعمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس و"عرين الأسود" وكتائب شهداء الأقصى في بلاغات عسكرية عن استهداف قوات الاحتلال والاشتباك معها خلال اقتحامها مخيم العين صباح اليوم.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت.

كما داهمت منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت محمد خالد حمامرة (18 عامًا)، وريان إيهاب حمامرة (15 عامًا)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عامًا)، وشقيقه نصرالله (20 عامًا).

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم: عاطف محمد الكار (28 عامًا)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عامًا)، ونجله نادر (20 عامًا)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عامًا)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عامًا)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عامًا)، وعلي محمد طقاطقة (31 عامًا) من بلدة بيت فجار.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كوبر وكفر عين قضاء المحافظة، واعتقلت الشابين عبد الرحمن البرغوثي، وساهر خليل عرقوب.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود ناصر الهوارين خلال اقتحامها مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، وشرعت الجرافة العسكرية بأعمال تخريب وتجريف داخل منطقة المرج.