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لليوم الـ 230 تواليًا.. مجازر دامية وقصف صهيوني متواصل على قطاع غزة

23 مايو 2024 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 230 على التوالي حربه التّدميرية والهمجية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر الدامية ضد العائلات الآمنة، ومستخدمًا التجويع سلاحًا فتّاكًا من أسلحة الحرب القاتلة، خاصةً بعد اجتياحه رفح وإغلاقه كافة المعابر والمنافذ ومانعًا دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ناهيك عن اجتياحه الواسع لمدينة جباليا شمال قطاع غزة وتدميره كافة المشافي، الأمر الذي أدى إلى خروج المنظومة الصحية عن الخدمة.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 35709 شهيد، و79990 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الشاعر" بحي تل السلطان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

كما قصفت مدفعية بشكل مكثف وسط إطلاق نار متواصل جنوبي مدينة رفح.

واشتعلت النيران بالقرب من خيام النازحين جراء إطلاق طائرات الكواد كابتر قنابل حارقة على حسبة رفح.

في خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء إطلاق زوارق الاحتلال نيرانها على الصيادين في بحر القرارة شمال غرب خانيونس.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة في المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات، وتم انتشال 8 شهداء وعدد من المصابين من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

في مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "شابط" في شارع المعامل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال مجزرةً في استهدافه مسجد ومدرسة فاطمة الزهراء القرآنية الذي يؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء بينهم أم و5 أطفال.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأكدت مصادر صحفية ارتقاء 16 شهيدًا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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