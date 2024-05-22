معارك رفح وجباليا تكبّد الاحتلال خسائر فادحة.. حصيلة جديدة للقتلى والجرحى

غزة/ فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 25 عسكريًّا (بين ضباط وجنود) بنيران المقاومة الفلسطينية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد الجيش في تصريح إعلامي، اليوم الاربعاء إصابة 3568 ضابطًا وجنديًّا، منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 1776 خلال العدوان البري في غزة.

وأضاف أن 259 ضابطًا وجنديًّا ما يزالون قيد العلاج إثر إصابتهم في المعارك الدائرة في قطاع غزة، 29 منهم جروحهم خطيرة.

وفي السياق، كشف موقع حدشوت بزمان العبري، اليوم الأربعاء، أن جنود الاحتلال تعرّضوا لحدثين خطيرين في محاور توغلهم بمدينة رفح جنوبًا، ومدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن هناك تحفظات على نشر الأحداث، مشيرًا إلى أنه سيُدلي بالتفاصيل في وقت لاحق.

وتداولت مصادر عبرية، مقاطع فيديو تظهر مروحية عسكرية تنقل جنودًا مصابين من معارك قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه جرى إخلاء 6 جرحى من جيش الاحتلال بمروحيات عسكرية من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء عن سلسلة عمليات بطولية دكّت فيها تجمعات جنود الاحتلال، من بينها: عملية قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

كما نفّذت القسام عمليات استهداف وتدمير لدبابات وجرافات العدو في مناطق توغلهم في جباليا ورفح.