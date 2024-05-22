حماس تدعو ثوّار الضّفة الغربية لتكثيف التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت البدء بتطبيق إلغاء ما يسمى "قانون فك الارتباط" مع شمال الضفة الغربية، ما يسمح بإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية تم إخلاؤها سابقاً، هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه.

ودعت حماس في تصريح صحافي شعبنا وشبابنا الثائر في عموم الضفة الغربية المحتلة إلى تكثيف التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاستيطان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.

وأعلن غالانت، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتّخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

وإلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، يعني العودة للمستوطنات التي تم تفكيكيها في إطار خطة الانفصال التي أعلن عنها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق أرئيل شارون عام 2005.

