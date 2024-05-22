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بالفيديو حدثان أمنيان "خطيران" في غزة وطائرات تنقل جنودًا قتلى ومُصابين.. تسريبات إعلامية "إسرائيلية"

22 مايو 2024 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشف موقع حدشوت بزمان العبري، اليوم الأربعاء، أن جنود الاحتلال تعرّضوا لحدثين خطيرين  في محاور توغلهم بمدينة رفح جنوبًا، ومدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن هناك تحفظات على نشر الأحداث، مشيرًا إلى أنه سيُدلي بالتفاصيل في وقت لاحق.

وتداولت مصادر عبرية، مقاطع فيديو تظهر مروحية عسكرية تنقل جنودًا مصابين من معارك قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه جرى إخلاء 6 جرحى من جيش الاحتلال بمروحيات عسكرية من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء عن سلسلة عمليات بطولية دكّت فيها تجمعات جنود الاحتلال، من بينها: عملية قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

كما نفّذت القسام عمليات استهداف وتدمير لدبابات وجرافات العدو في مناطق توغلهم في جباليا ورفح.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حدث أمني في غزة

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