برئاسة هنية.. وفدٌ من قيادة حماس يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إن وفدًا من قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي القائد إسماعيل هنية وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة بمراسم تشييع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدد من الشخصيات الإيرانية.

وأوضح هنية، خلال مشاركته في تشييع الرئيس الإيراني، أنه أتى ليقدم العزاء باسم الشعب الفلسطيني وباسم فصائل المقاومة على أرض فلسطين، وباسم غزة.

وأكد هنية خلال مشاركته في تشييع الرئيس الإيراني، أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحرير كل الأراضي الفلسطينية ومنها القدس.

ولفت إلى مواقف الرئيس الراحل رئيسي الداعمة لمحور المقاومة، مشددًا على أنّ إيران مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية.

واجتمع هنية مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للتعزية بالرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما الذين قضوا في حادث الطائرة.

وأمّ المرشد علي خامنئي عشرات الآلاف من المصلين على جثامين الرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان ومرافقين لهم قضوْا في حادث تحطم مروحية يوم الأحد الماضي شمال غرب البلاد.

وكانت مراسم التشييع قد بدأت أمس من مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ثم لاحقا بمدينة قم.

ومن المقرر أن تنطلق المواكب من جامعة طهران إلى ساحة انقلاب الشاسعة وسط المدينة، ومن العاصمة، ستنقل الجثامين إلى محافظة خراسان الجنوبية قبل نقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي شمال شرق البلاد، حيث سيوارى الثرى غدًا الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا.

ويوم الإثنين، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين إثر سقوط مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

