وزير حرب الاحتلال يعلن إلغاء "فك الارتباط" بشمال الضفة الغربية.. ماذا يترتب على ذلك القرار؟

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتّخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

ونقلت الإذاعة العبرية تصريح غالانت، إن "السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن".

وأكد غالانت أنه ألغى تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

واحتفلت وسائل الإعلام العبرية بتلك الخطوة واصفةً إياها بـ "التاريخية".

وإلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، يعني العودة للمستوطنات التي تم تفكيكيها في إطار خطة الانفصال التي أعلن عنها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق أرئيل شارون عام 2005.

وفي آذار 2023، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.

ونشر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، المنحدر من حزب الليكود، على صفحته في تويتر مقطعاً مصوراً وقد أحاط نفسه بمجموعة من المستوطنين ليدلي بتصريح احتفاء بالقرار.

وقال: "لقد صادقنا على إلغاء قانون الانفصال، هؤلاء الناس الرائعون سيعودون إلى أرضهم وأرض عائلاتهم، ولن يعدوا بعد الآن مخالفين للقانون".

وأضاف: أن "حكومته تتطلع لإعادة بناء المستوطنات، وهذا سيساعد ليس في الاستيطان فحسب، إنما في محاربة ما أسماه بالإرهاب وفي تطوير أرض "إسرائيل"

ومن جهته، أعلن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "من الآن وحتى إشعار آخر".

وأشار سموتريتش إلى أنه أبلغ نتنياهو أنه لا ينوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر.

وأوضح أنه ألغى تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.