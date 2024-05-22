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حماس تُرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

22 مايو 2024 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت حماس في تصريح صحافي مقتضب، "نعتبر إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت  الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا.

وصباح اليوم، أعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا، اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين،  في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري.
 

#النرويج #إسبانيا #الحرب على غزة #أيرلندا #طوفان الأقصى

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