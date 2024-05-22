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كتائب القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بمحاور التّوغل في غزة

22 مايو 2024 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 229 من معركة طوفان الأقصى، عملياتها البطولية في دك جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التّوغل بغزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، صباح اليوم الأربعاء، إنها تمكّنت من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

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