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محدث "حصادٌ مُثمر في عملية مركبة".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بمحاور التّوغل في غزة

22 مايو 2024 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 229 من معركة طوفان الأقصى، عملياتها البطولية في دك جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التّوغل بغزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع"

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها تمكّنت من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

وأكد مجاهدو القسام أنهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

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