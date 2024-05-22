"جنديان برصاصة واحدة".. القسام تنشر مشاهد قنص جنود بينهم ضابط شمال بيت حانون

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 229 من معركة طوفان الأقصى، عملياتها البطولية في دك جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم في محاور التّوغل بغزة.

ونشرت كتائب القسام، صور من قنص كتائب القسام 3 جنود بجيش الاحتلال بينهم ضابط شمال بيت حانون.

جنديان برصاصة واحدة..

الله أكبر يا قسام قناص قسامي

يردي جنديين برصاصة واحدة! pic.twitter.com/g1r4smvuou — أبو عمرو (@khalidalmaktari) May 22, 2024

وفي السياق، يعلق الصحفي حسام شبات يكتب عن عملية القنص في بيت حانون، بالقول: بعد 8 أشهر من العدوان، تحدث عملية قنص الجنود الثلاثة في المدينة الحدودية والأكثر عرضة للقصف والاجتياح والتي تم تدميرها بشكل عجيب وكامل.

وأوضح الصحفي شبات من شكال غزة، أن هذه العملية تشكل قواعد اشتباك جديدة من حيث المكان وطبيعة العملية، حيث كان العدو يعتبر المنطقة الشمالية من بيت حانون هي منطقة مستباحة للتوغل دون تواجد للمقاومين وبعيداً عن الخطر ليس كما هي وسط المدينة.

وأضاف، بهذه العملية تثبت المقاومة بأنها لا زالت تعمل بشكل منظم وبكل الأماكن الحدودية وغيرها، وحيثما يتواجد العدو سيكون هناك تصدي له، مؤكدًا فشل جيش الاحتلال بالسيطرة على بيت حانون وبتهجير جميع السكان، وفشل بالقضاء على كتيبة بيت حانون.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية وفور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواط" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

وتمكّن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود "إسرائيليين" شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها تمكّنت من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

واستهدفت كتائب القسام دبابة "إسرائيلية" من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد مجاهدو القسام أنهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.