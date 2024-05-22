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بالفيديو والصور لليوم الثاني تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على جنين ومخيمها

22 مايو 2024 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الواسعة على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت مصادر محلية أن الاحتلال لا يزال يطلق النار بشكل مكثف ومتواصل بالتزامن مع اشتباكات مسلحة، فجّر خلالها المقاومون العبوات الناسفة بجرافات وآليات الاحتلال.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة جنين ومخيمها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في جنين نقلت إصابة بالرصاص الحي في الحوض إلى المستشفى.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في محوري الهدف والفالوجة واستهدفناها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت سرايا القدس - كتيبة جنين مجموعات جبع، "تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال أثناء مرورها على كراج جبع إسنادًا لمجاهدينا في كافة محاور الاشتباك في مدينة جنين ومخيمها البطل".

وواصلت آليات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والتخريب لشوارع المدينة والمخيم، وتحطيم عدد كبير من السيارات، والمحلات التجارية وتدمير البنية التحتية.

وأمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال مجزرةً دامية بحق مخيم جنين، راح ضحيتها 7 شهداء، و أكثر من 20 إصابةً.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم من أطفال المدارس.

كما حاصرت قوات الاحتلال مستشفى خليل سليمان الحكومي، واعتلى القناص إحدى البنايات في محيط المستشفى، وأطلق النار على كل من يتحرك بالقرب من المستشفى.

#الحرب على غزة #شهداء جنين #اجتياح جنين #طوفان الأقصى

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