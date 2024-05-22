في اليوم الـ 229.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 229 على التوالي حربه التّدميرية على قطاع غزة، بدعم أمريكي غير متناهي وصمت عالمي مُطبق، يساوي بين الضحية والجلاد، ويحولّ الأطفال الأبرياء إلى بنك أهداف مشروع لصواريخ الاحتلال.

لم يفرق الاحتلال منذ اليوم الأول لحرب "الإبادة الجماعية" بين صغير وكبير، فشنّ حربه على كل من يتحرك في قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر، ومدمّرًا كل معالم الحياة، ليرتقي أكثر من 35647 شهيدًا، ويُصاب أكثر من 79852 آخرين، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره خلال السّاعات الماضية، مرتكبًا المزيد من المجازر ومخلفًا عددًا من الشهداء والجرحى.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين برصاص طائرات الاحتلال المسيَرة "الكواد كابتر" على مفترق تل السلطان غرب رفح.

وقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "حمدان" في شارع القدس بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوتية في محيط دوار زعرب غرب مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة شرق مدينة رفح تزامناً مع أصوات اشتباكات في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدف منزلاً لعائلة "فرحات" في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف عنيف على أرض زراعية بجوار برج أبو مرقة غرب المدينة.

كما اشتعلت النيران في سفن ومعدات الصيادين على شاطئ بحر رفح، جرّاء إطلاق طائرات الكواد كابتر النيار بشكل متواصل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات متتالية بالتزامن مع اشتباكات ضارية مستمرة في رفح.

وأطلق الاحتلال نيرانه بشكل مكثف قرب بوابة صلاح الدين وسوق الحلال في رفح، مع استمرار القصف المدفعي وسط وشرق المدينة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال المسيَر مجموعة من الأهالي في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر صحفية أن طواقم الإنقاذ انتشلت جثمان شهيد من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال بركسًا يؤوى نازحين بالقرب من ترنس البابا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر صحفية، ظهر اليوم، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق عائلة نوفل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة الى 17 شهيداً.

في شمال قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال مراكز الإيواء في مخيم جباليا.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن فريقًا طبيًا مكونًا من 148 شخصًا و 22 مريضًا محاصرون داخل مستشفى العودة شمال غزة.

كما ارتقى 5 شهداء في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "علوان" قرب دوار الجرن بجباليا البلد.

وارتقى 6 شهداء وأصيب 6 آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو زايدة" بمنطقة بئر النعجة شمال القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في منطقتي تل الزعتر ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، شن طيران الاحتلال غارةً على مناطق جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.