الصحة بغزة تحذر من أغذية "فاسدة" بالأسواق عبرت للقطاع دون رقابة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، من وجود أغذية غير صالحة للاستخدام بأسواق القطاع، تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام، إن "الفرق الصحية المختصة التابعة لها لاحظت أثناء متابعتها الميدانية وجود مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام في الأسواق قد تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص".

وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب صحية وخيمة على صحة المواطن"، مناشدةً المجتمع الدولي بـ"ضرورة ايجاد آليات ضابطة تضمن سلامة هذه المنتجات قبل دخولها إلى قطاع غزة".

وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/ أيار الجاري، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الـ5 من الشهر نفسه.

وفي ظل ذلك، بات الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة قبلة شواطئ غزة الممر الوحيد لحركة المساعدات إلى القطاع، منذ 18 مايو، لكن لم تدخل عبره سوى كميات محدودة من المساعدات حتى اليوم.