فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة تحذر من أغذية "فاسدة" بالأسواق عبرت للقطاع دون رقابة

هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو؟ رئيس المحكمة السابق يجيب

معركة جباليا.. الأسباب والأهداف والنتائج

تحذيرات "حكومية" بغزّة.. حديث "إسرائيل" عن تسهيلات لمنع المجاعة هو "تزييف للواقع"

خسائر قياسيّة بمعارك رفح وجباليا.. تقارير تكشف عن صدمة أدت إلى تقويض قدرة "إسرائيل" على الصمود !

رحلة نزوح متجددة.. مأوى جديد في خان يونس لسكان حديقة حيوان رفح

لليوم الـ 228 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

إخلاء المرضى والأطقم الطبية من مستشفى "كمال عدوان" شمال غزة

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة: الاحتلال تعمّد اغتيال الطبيب جبارين خلال توجهه لعمله الإنساني

الصحة بغزة تحذر من أغذية "فاسدة" بالأسواق عبرت للقطاع دون رقابة

21 مايو 2024 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
...
الصحة بغزة تحذر من أغذية "فاسدة" عبرت للقطاع دون رقابة من جهات الاختصاص
غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، من وجود أغذية غير صالحة للاستخدام بأسواق القطاع، تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام، إن "الفرق الصحية المختصة التابعة لها لاحظت أثناء متابعتها الميدانية وجود مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام في الأسواق قد تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص".

وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب صحية وخيمة على صحة المواطن"، مناشدةً المجتمع الدولي بـ"ضرورة ايجاد آليات ضابطة تضمن سلامة هذه المنتجات قبل دخولها إلى قطاع غزة".

وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/ أيار الجاري، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الـ5 من الشهر نفسه.

وفي ظل ذلك، بات الرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة قبلة شواطئ غزة الممر الوحيد لحركة المساعدات إلى القطاع، منذ 18 مايو، لكن لم تدخل عبره سوى كميات محدودة من المساعدات حتى اليوم.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية #سياسة التجويع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة