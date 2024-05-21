فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة: الاحتلال تعمّد اغتيال الطبيب جبارين خلال توجهه لعمله الإنساني

منتدى الإعلاميين: استهداف الاحتلال للإعلاميين أثناء تغطيتهم عدوان جنين إمعانٌ في جرائمه ضد حرية الصحافة

"أجهزنا عليهم من المسافة صفر".. هكذا دكّت كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته بمحاور التّوغل بغزة

قرار مدعي عام الجنائية الدولية.. عن عدالة مختلّة في عالم فاسد

لليوم الـ 228 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

إيران تعلن موعد الانتخابات الرئاسية "المُبكرة" والشّارع يسأل: من الرّئيس القادم؟

الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

انتهاكات متواصلة.. شهداء في جنين واعتقالات واسعة في رام الله

"جنين تشتعل".. 7 شهداء و15 إصابةً برصاص الاحتلال في مخيم جنين

الصحة: الاحتلال تعمّد اغتيال الطبيب جبارين خلال توجهه لعمله الإنساني

21 مايو 2024 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تعمّدت قتل الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (50 عامًا) خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحافي، أن جريمة اغتيال الطبيب جبارين عن سبق إصرار، هي جريمةٌ تُضاف لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية واعتداءاته المتواصلة على القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته، في قطاع غزة، والضفة الغربية".

ونعت وزارة الصحة، الطبيب "جبارين" الذي ارتقى برصاص الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال لجنين، وشن عملية عسكرية عدوانية ضد الأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء 7 شهداء وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الشهداء في جنين، المعلم علام زياد جرادات، والطفل محمود حمادنة، والطبيب أسيد جبارين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وسط مواجهات واشتباكات أطلق خلالها المقاومون عبوة ناسفة في جرافة الاحتلال على طريق مدرسة الوكالة وداخل حي الهدف.

ونفّذت جرافات الاحتلال  أعمال تجريف لتخريب البنية التحتية في محيط مستشفى جنين الحكومي، وسط إطلاق نار متواصل تجاه الأهالي المتواجدين في محيط المستشفى.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن هناك 10 مصابين على الأقل برصاص قوات الاحتلال لم يتمكّنوا من الوصول إليهم في مخيم جنين، جرّاء منع الاحتلال وإطلاق النار المتواصل تجاههم.
 

#الحرب على غزة #مخيم جنين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة