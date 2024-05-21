الصحة: الاحتلال تعمّد اغتيال الطبيب جبارين خلال توجهه لعمله الإنساني

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تعمّدت قتل الشهيد الطبيب أسيد كمال جبارين (50 عامًا) خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحافي، أن جريمة اغتيال الطبيب جبارين عن سبق إصرار، هي جريمةٌ تُضاف لسلسلة جرائم الاحتلال اليومية واعتداءاته المتواصلة على القطاع الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته، في قطاع غزة، والضفة الغربية".

ونعت وزارة الصحة، الطبيب "جبارين" الذي ارتقى برصاص الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال لجنين، وشن عملية عسكرية عدوانية ضد الأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء 7 شهداء وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الشهداء في جنين، المعلم علام زياد جرادات، والطفل محمود حمادنة، والطبيب أسيد جبارين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وسط مواجهات واشتباكات أطلق خلالها المقاومون عبوة ناسفة في جرافة الاحتلال على طريق مدرسة الوكالة وداخل حي الهدف.

ونفّذت جرافات الاحتلال أعمال تجريف لتخريب البنية التحتية في محيط مستشفى جنين الحكومي، وسط إطلاق نار متواصل تجاه الأهالي المتواجدين في محيط المستشفى.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن هناك 10 مصابين على الأقل برصاص قوات الاحتلال لم يتمكّنوا من الوصول إليهم في مخيم جنين، جرّاء منع الاحتلال وإطلاق النار المتواصل تجاههم.

