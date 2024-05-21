منتدى الإعلاميين: استهداف الاحتلال للإعلاميين أثناء تغطيتهم عدوان جنين إمعانٌ في جرائمه ضد حرية الصحافة

غزة - فلسطين أون لاين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للطواقم الإعلامية خلال تغطيتها لعدوانه في جنين بالضفة الغربية .

وقال منتدى الإعلاميي في بيان صحافي، " تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا الإمعان في استهداف حرية الصحافة والتضييق الممنهج على عمل الصحفيين، مخالفة بذلك القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي كفلت حماية الصحفيين وحرية عملهم في مناطق الصراع".

وصباح اليوم، أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" رصاصهم بشكل مباشر على الطواقم الإعلامية خلال تغطية العدوان "الإسرائيلي" في جنين بالضفة الغربية، حيث أصيب الصحفي عمر مناصرة بشظايا الرصاص في ظهره وحالته مستقرة بعد تلقيه رعاية طبية في مستشفى جنين الحكومي المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد منتدى الإعلاميين أن جريمة الاحتلال الجديدة تضاف لسجله الاجرامي الحافل بالانتهاكات بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، إذ لا زالت دماء 150 صحفيًا قتلوا خلال العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة شاهدة على عدائية حكومة وجيش الاحتلال لحرية الصحافة.

وشدد على أنه ينظر بعين الخطورة لمسلسل استهداف الصحفيين بصور وأشكال متعددة، معتبرًا ذلك تماديًا في التنكر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، وأن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة لثني الصحفيين عن دورهم الإعلامي ورسالتهم الإنسانية بنقل معاناة ومظلومية الشعب الفلسطيني للعالم أجمع.