بقذائف الهاون والياسين".. هكذا تدكُّ كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته بمحاور التّوغل بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 228 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال، وتدمير دباباتهم في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وبعد عودة مقاتلي القسّام من خطوط القتال شرق مخيم جباليا، أبلغوا عن استهدافهم 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105".

كما دكّت كتائب القسام مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.