فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قرار مدعي عام الجنائية الدولية.. عن عدالة مختلّة في عالم فاسد

"جنين تشتعل".. 7 شهداء و15 إصابةً برصاص الاحتلال في مخيم جنين

إيران تعلن موعد الانتخابات الرئاسية "المُبكرة" والشّارع يسأل: من الرّئيس القادم؟

الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

انتهاكات متواصلة.. شهداء في جنين واعتقالات واسعة في رام الله

لليوم الـ 228 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حماس: مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني مقاومة شعبنا وسعيه نحو تحرير أرضه ومقدساته

"الصّعق بالكهرباء والتّفتيش العاري".. الأورومتوسطي يرصد شهادات "قاسية" لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح

للمرة الثّانية خلال أيام.. القوات اليمنية تُسقط طائرةً أمريكية في أجواء محافظة البيضاء

بقذائف الهاون والياسين".. هكذا تدكُّ كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته بمحاور التّوغل بغزة

21 مايو 2024 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 228 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال، وتدمير دباباتهم في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وبعد عودة مقاتلي القسّام من خطوط القتال شرق مخيم جباليا، أبلغوا عن استهدافهم 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105".

كما دكّت كتائب القسام مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

#القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محاور التوغل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة