"أجهزنا عليهم من المسافة صفر".. هكذا دكّت كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته بمحاور التّوغل بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 228 من معركة "طوفان الأقصى"، دكّ جنود الاحتلال، وتدمير دباباتهم في محاور توغلهم بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، أنها قتلت 5 جنود بعد استهدافهم بقنبلة يدوية والإجهاز عليهم من نقطة صفر، بمحيط مسجد عمر بن الخطاب في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وبعد عودة مقاتلي القسّام من خطوط القتال شرق مخيم جباليا، أبلغوا عن استهدافهم 3 دبابات "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105".

وأكدت كتائب القسام، بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، أبلغوا عن استهداف دبابة صهيونية بعبوة العمل الفدائي، وتفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من جنود الاحتلال في نفس المكان بمحيط مسجد عمر بن الخطاب.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، "بعد عودة مقاتلينا من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، أبلغونا عن تفجير عبوة "صدمية" بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البشير".

كما دكّت كتائب القسام مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.