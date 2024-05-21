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حماس: مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني مقاومة شعبنا وسعيه نحو تحرير أرضه ومقدساته

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حماس: مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني مقاومة شعبنا وسعيه نحو تحرير أرضه ومقدساته

21 مايو 2024 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أنّ مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني عزم شعبنا، ومقاومتنا بالضفة ماضية ومتصاعدة مهما بلغت التضحيات.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "مجزرة جنين هي استكمال لمسلسل جرائم الاحتلال بالقتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق قطاع غزة".

ونعت الشهداء وقدّمت العزاء لعائلاتهم، مشددةً على أن جرائم الاحتلال لن تفت في عضد شعبنا المرابط، ولن توقف مقاومة شعبنا وسعيه الحثيث نحو تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه الوطنية.

وشدّت حماس على أيدي المقاومين القابضين على الزناد في جنين ومخيمها وفي كل مناطق الضفة وقطاع غزة، الذين يتصدّون بأبسط العتاد لترسانة الحرب المجرمة، ويدافعون عن أرضهم وشعبهم ومقدساتهم بكل بطولة واقتدار.

#حماس #جنين #الحرب على غزة #مجزرة في جنين #طوفان الأقصى

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