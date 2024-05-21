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إيران تعلن موعد الانتخابات الرئاسية "المُبكرة" والشّارع يسأل: من الرّئيس القادم؟

21 مايو 2024 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الجمهورية الإيرانية، أمس الإثنين، أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو/حزيران المقبل، عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى أن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد جاء بعد اجتماع بين رؤساء السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وأوضحت الوكالة أن تسجيل المرشحين سيبدأ في نهاية الشهر الجاري، لافتةً إلى أن الحملات الانتخابية ستجري خلال الفترة الممتدة بين 12 و27 يونيو/حزيران.

وأجاز المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي،أمس الإثنين، تولّي محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل، منصب الرئاسة مؤقتاً حتى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً، بحسب الدستور الإيراني.

واستضاف الاجتماع مخبر الذي تولى إدارة السلطة التنفيذية، وشارك فيه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والمساعد القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان، وقائم مقام رئيس مجلس صيانة الدستور سيامك ره بيك، ونائب وزير الداخلية للشؤون السياسية محمد تقي شاهجراغي.

وأمس الإثنين، أعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، ووالي أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آية الله رحمتي، وعددًا من المرافقين إثر سقوط مروحية  في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف.
 

 

#إيران #الحرب على غزة #إبراهيم رئيسي #طوفان الأقصى #انتخابات إيران

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