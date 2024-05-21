الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين خلال المعارك الضارية المُندلعة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، إصابة جنديين من قوات الاحتياط بجروح خطيرة بالأمس، خلال المعارك جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن أحد الجنود من كتيبة "روتيم" التابعة للواء "جفعاتي" وآخر من المجموعة اللوجستية "8237"، لافتًا إلى أنه تم إجلائهما لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن، إلى 3420 إصابةً، من بينهم 1660 أُصيبوا خلال العملية البرية على غزة.

ومنذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر 2023 الماضي، بلغ عدد جنود وضباط الاحتلال القتلى 292، بينما ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي إلى 630، وفق بيانات وإحصائيات صادرة عن جيش الاحتلال.