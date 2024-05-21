فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

لليوم الـ 228 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

من بينهم طبيب ومعلم.. 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

"الصّعق بالكهرباء والتّفتيش العاري".. الأورومتوسطي يرصد شهادات "قاسية" لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح

للمرة الثّانية خلال أيام.. القوات اليمنية تُسقط طائرةً أمريكية في أجواء محافظة البيضاء

انتهاكات متواصلة.. شهداء في جنين واعتقالات واسعة في رام الله

إيصال المياه للمنازل .. رحلة شاقَّة وطوابير ممتدَّة تزيد من أَعباء الحياة اليوميَّة بغزّة

"بيرقدار آقنجي".. عن المسيّرة التي نجحت في إيجاد طائرة الرئيس الإيراني المفقودة

الاحتلال يُعلن إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

21 مايو 2024 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديين خلال المعارك الضارية المُندلعة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، إصابة جنديين من قوات الاحتياط بجروح خطيرة بالأمس، خلال المعارك جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن أحد الجنود من كتيبة "روتيم" التابعة للواء "جفعاتي" وآخر من المجموعة اللوجستية "8237"، لافتًا إلى أنه تم إجلائهما لتلقي العلاج.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال، التي أقر بها حتى الآن،  إلى 3420 إصابةً، من بينهم 1660 أُصيبوا خلال العملية البرية على غزة.

ومنذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر 2023 الماضي، بلغ عدد جنود وضباط الاحتلال القتلى 292، بينما ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي إلى 630، وفق بيانات وإحصائيات صادرة عن جيش الاحتلال.

#غزة #الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة