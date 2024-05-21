للمرة الثّانية خلال أيام.. القوات اليمنية تُسقط طائرةً أمريكية في أجواء محافظة البيضاء

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكّنت من إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان عسكري، إن "قوات الدفاع الجويّ في القوات المسلحة اليمنية نجحت في إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواء محافظة البيضاء".

وأشار سريع إلى أن قوات الدفاع الجوي تمكّنت من استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محليِّ الصنع، لافتًا إلى أنه سيتمّ نشر مشاهد الإسقاط لاحقاً.



وأكد أن عمليةَ إسقاطِ الطائرة جاءتْ بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف، "بهذه العملية تكون القوات المسلحة اليمنية قد نجحت في إسقاط خمس طائرات من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"

وشدد سريع على أنَّ القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعية للتّصدي للعدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن واستمرارًا في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارًا للشعب الفلسطينيِّ المظلوم حتى رفع الحصارِ ووقف العدوان عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة