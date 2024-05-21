انتهاكات متواصلة.. شهداء في جنين واعتقالات واسعة في رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - الليلة الماضية وفجرالثلاثاء- حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اعتقالات ومواجهات عنيفة اندلعت في عدة محاور.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، فجّر خلالها الشبان جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال.

في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سنجل شمال رام الله، عقب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، وعرف من المعتقلين الشبان: محمد قاسم غفري، وعز الدين شبانة، ومنصور أبو جراد ووالده، ومحمد شبانة، وقسام شبانة ووالده سامي، ونور خليل، ومحمد سمحان شبانة، وفتحي سمحان شبانة، وكمال شبانة، وليث ناهض، ومحمد أشرف مسالمة، وموسى أسامة طوافشة، ويوسف أحمد عصفور، وإياد خالد عويس.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (41 عامًا) من قرية الجلمة شمال جنين.

يشار الى أن الأسيرة شعبان وهي أم لأربعة أبناء، اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022، وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، واعتقلت عام 2022 وأفرج عنها في عام 2024 في صفقة التبادل الأخيرة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال حارة الدمج بالمخيم، ودوت على الفور صافرات الإنذار في المخيم.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياتها إلى المخيم، وسط إطلاق رصاص متواصل تجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 8 آخرين.

وقالت وزارة الصحة، إن 5 شهداء وصلوا إلى مستشفى الرازي عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص تجاههم، ما أدى إلى ارتقائهم على الفور.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر، استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي.

وأفاد مدير المستشفى الرازي فواز حماد، بأن 10 مواطنين أُصيبوا أيضًا برصاص الاحتلال، بينهم إصابتان خطيرتان.

وذكرت مصادر محلية، أن من بين الشهداء في جنين، طالب ومعلم مدرسة.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم من أطفال المدارس.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت أربعة شبان وهم: المحرر جميل عنقوش، يوسف عنقوش، حسن عنقوش، وغسان أبو طه.

كما اعتقلت القوات الصهيونية الشابين آدم حسام وحسان نضال، عقب اقتحامها قرية بيت عور التحتا جنوب غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل ونفذت مداهمات، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشابين كريم دروزة وسعد الشامي.

كما اقتحم الجنود منازل المواطنين في قرية قصرة جنوب شرق نابلس، وأخضعوا عددًا من الشبان للتّحقيق الميداني.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال المدينة، ما أدّى إلى اشتعال النيران في أراض زراعية جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز.